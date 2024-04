Sgombero Bologna: il Comune sospende il cantiere nel parco

"Adesso il cantiere delle scuole Besta è fermo anche perché ci sono delle persone dentro e non può andare avanti". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, al termine di un incontro durato oltre due ore e mezza e conclusosi ieri in tarda serata, con una delegazione del Comitato Besta, che da mesi si batte per evitare l'abbattimento di alcuni alberi all'interno del parco Don Bosco per un progetto di riqualificazione.

"Abbiamo conteggiato i danni che sono ingenti, perché ogni giorno di stop" dei lavori produce "diverse centinaia di migliaia di euro di danni", ha aggiunto Lepore, spiegando che, per il momento, il parco don Bosco non verrà sgomberato.

"La questione dell'ordine pubblico al momento la dobbiamo mettere da parte - spiega Lepore - perché è importante dialogare e trovare una soluzione. Credo che Bologna si meriti questo e non le scene che abbiamo visto l'altro giorno". Il Comune organizzerà un tavolo al quale prenderà parte anche un gruppo di rappresentanti del Comitato quattro Foglie, favorevole alla realizzazione della nuova scuola, oltre ai tecnici. L'obiettivo è di trovare una soluzione condivisa per un'area del quartiere San Donato "molto importante". Soddisfatti anche i rappresentanti del Comitato Besta, sostenuti da circa 500 attivisti che nel pomeriggio di ieri hanno manifestato in piazza Maggiore. Il presidio al don Bosco "continua in attesa di trovare una soluzione per il futuro della scuola e del parco - spiegano - che non si tocca".

