In Emilia-Romagna attivi 33 Centri di assistenza urgenza

Oltre 112mila accessi in poco più di cinque mesi di attività, dal primo novembre al 7 aprile, che toccano quota 123.583 considerando anche Ferrara e provincia, prime a partire in via sperimentale. Sono i numeri dei 31 Centri di assistenza urgenza dell'Emilia-Romagna, i Cau, nati per alleggerire il carico dei pronto soccorso, con lo scopo di gestire casi clinici di bassa complessità (i codici verde e bianco). Con le ultime inaugurazioni - questa mattina a Modena, Carpi e nel pomeriggio a Bondeno nel Ferrarese - i Cau attivi sul territorio sono 33. Un buon dato, sottolinea la Regione, è quello dei tempi di attesa dei pazienti: in media 45 minuti nell'ultima settimana, e con l'83% delle persone che riceve assistenza e cura nel Cau stesso.

L'orario diurno continua ad essere quello a maggior affluenza, con l'82% degli accessi che avviene tra le 8 e le 20, e la fascia di età più rappresentata è molto ampia, tra i 18 e i 64 anni (68% dei casi). Il 53% degli accessi è dovuto a problemi ortopedici o intestinali e a disturbi minori, segno che i cittadini si stanno rivolgendo alle strutture in modo appropriato.

In questi cinque mesi sono stati distribuiti 2.600 questionari sul gradimento delle strutture: da questi emerge che l'85% degli utenti ha della propria esperienza ai Cau un giudizio positivo o molto positivo.

Il presidente Stefano Bonaccini e l'assessore alla Salute Raffaele Donini hanno tagliato il nastro alle inaugurazioni di questa mattina nel Modenese. A Modena il Cau si trova nell'area del Policlinico, mentre a Carpi è al piano terra dell'Ospedale Ramazzini. A Bondeno, con inaugurazione nel pomeriggio, il Cau è alla Casa della Comunità.

