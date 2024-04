Analisi falsificate per nascondere amianto, cinque indagati

Sei indagati, tra cui cinque dipendenti pubblici di Arpae (l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) di Reggio Emilia, accusati di aver falsificato le analisi per nascondere all'autorità giudiziaria la presenza di amianto nei rifiuti edili provenienti da un impianto sotto sequestro nella Bassa Reggiana. L'inchiesta è diretta dal procuratore capo di Reggio Emilia, Calogero Gaetano Paci e condotta dai carabinieri del Niipaf (il nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale) di Reggio Emilia, col supporto dei colleghi di Modena, Parma e Verona. Una ventina di militari ha eseguito perquisizioni e sequestri presso uffici e laboratori pubblici e privati tra l'Emilia e il Veneto.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, gli indagati, in concorso tra loro (devono rispondere di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) avrebbero deliberatamente depennato la presenza di amianto dai risultati delle analisi relative a diversi campioni di rifiuti, prelevati ai fini delle analisi delegate dall'autorità giudiziaria alla stessa Arpae e provenienti da un sito nella Bassa Reggiana appartenente a una società con sede legale nel Veronese.

L'intero impianto era stato messo sotto sequestro alla fine del 2022 perché i rifiuti da costruzione e demolizione trattati per la produzione di aggregato riciclato per l'edilizia, erano stati considerati pericolosi dagli inquirenti. L'agenzia regionale era quindi stata incaricata dall'autorità giudiziaria della caratterizzazione dei rifiuti e della ricerca dell'eventuale presenza di amianto. Ma i risultati positivi degli accertamenti di Arpae sarebbero stati parzialmente occultati e la presenza di amianto non è stata comunicata alla polizia giudiziaria, fino a quando è stata scoperta dagli investigatori, anche grazie alle informazioni rese da alcuni dipendenti della stessa agenzia.

