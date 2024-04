Confcooperative E-R, Milza riconfermato presidente

Francesco Milza, 60 anni, piacentino, amministratore delegato della cooperativa di servizi logistici San Martino di Piacenza, è stato riconfermato presidente di Confcooperative Emilia Romagna per il terzo mandato con oltre il 97% dei consensi espressi dai delegati partecipanti al voto. Le operazioni di rinnovo delle cariche associative si sono svolte al termine dell'assemblea regionale a Bologna, a cui hanno preso parte circa 400 persone tra delegati e ospiti istituzionali. Come previsto dallo statuto in caso di ricandidature dopo due mandati, le votazioni si sono svolte a scrutinio segreto e a Milza è bastato raggiungere la maggioranza qualificata dei due terzi per ottenere la rielezione. Sono stati votati per il rinnovo anche i 60 membri del consiglio regionale di Confcooperative Emilia Romagna e i componenti del collegio sindacale.

"Questi anni difficili hanno dimostrato come la cooperazione, nonostante tutte le difficoltà, abbia mantenuto integri i principi per i quali è nata e si è sviluppata - ha detto Milza - La cooperazione ha dimostrato di essere resiliente e innovativa nella continuità della propria azione. L'economia sociale non è solo un settore tra gli altri ma è uno dei rari ecosistemi industriali selezionati su cui l'Europa punta, nell'ottica di una nuova generazione di politiche capaci di costruire sviluppo sostenibile e accompagnare le transizioni, ambientali, digitali e sociali. Crediamo che questo sforzo europeo debba essere accompagnato da misure e scelte politiche quali, ad esempio, una fiscalità che premi quelle imprese che con la loro azione lavorano per la ricomposizione delle divisioni sociali".



