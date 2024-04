Alluvione: in Emilia-Romagna completati 130 cantieri su 402

A undici mesi dalle alluvioni di maggio 2023, si contano 402 cantieri in capo all'Agenzia regionale per la sicurezza e la protezione civile dell'Emilia-Romagna. Di questi, 130 sono già stati completati, 158 sono in corso e 114 in progettazione. L'investimento totale vale 343 milioni tra somme urgenze, urgenze, programmazione regionale anticipata e programmazione da altre fonti. Sono i numeri forniti dalla Regione in una conferenza stampa col governatore Stefano Bonaccini e la vicepresidente Irene Priolo.

Guardando ai territori, Ravenna è la realtà che vede il maggior numero di cantieri attivati: sono 84, per un importo di 91 milioni. Bologna è il territorio con l'importo più alto: 96 milioni, per 56 interventi. Pesano gli interventi sull'Idice, "l'unico fiume - sottolinea Priolo - che non solo ha esondato ma è uscito completamente dal suo letto". Per il solo Idice gli interventi valgono una quarantina di milioni. Nella provincia di Forlì-Cesena gli interventi sono 53 per 66 milioni. Reggio Emilia conta 50 cantieri per 9,7 milioni, Modena 70 per 40 milioni, Ferrara 57 per 22 milioni, Rimini 32 per 19 milioni.

"La Regione non farà un passo indietro fino a quando la ricostruzione non sarà completata al 100% - sottolinea Bonaccini - Una ricostruzione che sarà necessariamente diversa e che porteremo avanti insieme ai territori, con un preciso impegno: nelle zone alluvionate non si costruirà più, è la lezione che dobbiamo imparare da questo dramma. Al tempo stesso continuiamo a chiedere al governo di sbloccare i rimborsi per i beni mobili: è assurdo che dopo quasi un anno il loro risarcimento non sia previsto dalle norme".

