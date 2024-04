Violenta aggressione a giovane in centro a Bologna

Violenta aggressione nel tardo pomeriggio di ieri - poco dopo le 19 - in via Indipendenza in pieno centro a Bologna. A quanto si è appreso, davanti a un negozio nei pressi dell'incrocio con via Augusto Righi, tre ragazzi di origine nordafricana hanno colpito con delle catene e una spranga un altro giovane, loro connazionale, per cause ancora sconosciute e al vaglio della Polizia intervenuta sul posto.

A chiamare gli agenti e i sanitari del 118 sono stati i passanti presenti sotto i portici di via Indipendenza. Sempre a quanto appreso il ragazzo, rimasto a terra mentre i suoi aggressori si dileguavano, non ha subito gravi lesioni e non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per risalire al movente e agli autori dell'aggressione.



