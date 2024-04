Due camion a Fuoco nel Cesenate, nessuna persona coinvolta

In fiamme, nella serata di ieri, due camion a Longiano, nel Cesenate. Intorno alle 21.15 due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena e due Vigili del Fuoco Volontari di Savignano sul Rubicone, sono intervenute in via Montali per domare l'incendio. I pompieri sono riusciti a estinguere il rogo evitando che si propagasse agli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Nessuna persona è risultata coinvolta. Sul posto presenti anche i Carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.



