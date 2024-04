Un uomo di 86 anni è morto dopo essere stato investito la scorsa notte da un'auto alle porte di Faenza, nel Ravennate. L'incidente si è verificato poco prima delle 20 sulla Brisighellese all'incrocio con via Crocetta dove, per cause ancora al vaglio della polizia locale, un 69enne al volante di una Peugeot 307 ha investito l'86enne che si accingeva ad attraversare la strada.



