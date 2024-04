Un laghetto per le nutrie sterilizzate a Parma

Un laghetto delle nutrie. A Parma, per limitare la crescita dei roditori, dopo la cattura e la loro sterilizzazione, saranno portate in un ampio spazio semi naturale appositamente predisposto per la vita delle colonie, in ambito recintato.

Il progetto è stato presentato dal vicesindaco Lorenzo Lavageto: "Per rimuoverli dal territorio, o limitare la crescita degli esemplari, in passato è stata prevista la loro cattura in apposite gabbie e la soppressione. Abbiamo promosso un confronto con esperti e considerato esperienze di altre città che ci hanno confortato nell'intraprendere una direzione diversa: più efficace, più rispettosa degli animali, più etica, ma anche più economica". "Anche che la sterilizzazione di animali non convenzionali rappresenterà per i nostri studenti un'occasione didattica e il progetto un caso di studio interessante verso animali alloctoni", ha spiegato Andrea Summer, direttore del dipartimento di Scienze medico veterinarie dell'Università.

La modalità dell'infertilizzazione delle nutrie, spiega il Comune, "è già stata ampliamente sperimentata in ambito urbano in numerose città italiane e il confronto avuto con altre amministrazioni che hanno adottato questi piani di sterilizzazione, ha dimostrato come possano essere utilmente messe in pratica strategie prive di crudeltà".



