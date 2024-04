A Parma il supermercato gentile a misura di autismo

A Parma da domani ci sarà un supermercato a misura di persone con spettro autistico con cartelli pensati appositamente per facilitare l'individuazione della merce, mappe del punto vendita, personale appositamente formato e anche ore tranquille in cui saranno limitati al massimo i rumori di sottofondo (come altoparlanti e radio) e sarà abbassata l'illuminazione.

Ad essere riallestito è stato il supermercato Coop di via Gramsci, che diventa quindi il primo punto vendita AUTentico di Coop Alleanza 3.0, una iniziativa che rientra nel progetto SpesAut promosso da Generazione Parma in collaborazione con la Cooperativa Insieme e il patrocinio del Comune di Parma.

"Sono certo che questo progetto, come tutti i progetti indovinati e riusciti, potrà servire da esempio per costruire anche altrove esperienze di questo genere - ha commentato il sindaco Michele Guerra - e per fare sì che il modello di SpesAut possa essere replicato anche in ambiti diversi che sposeranno la sua filosofia".

Le ore quiete saranno il martedì dalle 8:30 alle 11 e dalle 14 alle 16 e la domenica dalle 9 alle 11. E' stata la Cooperativa insieme ad occuparsi della formazione dei 33 lavoratori per fare in modo che riescano a riconoscere le persone con spettro autistico, comunicare al meglio con loro e aiutarli alla migliore permanenza possibile nel supermercato.

Il primo passo per adeguare il punto vendita è stato creare una mappa del supermercato per fornire indicazioni chiare su dove si trova la merce utilizzando icone CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), il secondo adeguare i cartelli di corsia che ora indicano la categoria dei prodotti anch'essi serigrafati con la simbologia della CAA. Infine è stato creato un kit, a la creazione di un kit che può essere direttamente richiesto al punto vendita, con un contenente la "Storia Sociale" che spiega, prevalentemente tramite immagini, come ci si deve muovere all'interno del supermercato e un 'album "stacca e attacca" in cui sono presenti le figurine illustrative degli articoli del supermercato per aiutare le ragazze e i ragazzi autistici a fare la spesa. Alla inaugurazione hanno partecipato anche il Vicepresidente Vicario di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta, l'assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti, Assessore del Comune di Parma, il presidente di Generazione Parma Lucio Rossi e , Giulio Gherri, Chief executive officer di Terre Ducali che ha finanziato il progetto.



