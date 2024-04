ScrittuRa Festival, la letteratura protagonista a Ravenna

Torna per l'undicesima edizione ScrittuRa Festival, festa dei libri e dei lettori curata da Matteo Cavezzali, che si svolgerà in dieci comuni della provincia di Ravenna dal 15 aprile al 28 maggio con scrittori coinvolti in incontri con il pubblico e spettacoli ad ingresso gratuito. Gli appuntamenti attraverseranno diversi percorsi tematici, dalla letteratura alla saggistica, per esplorare aspetti del nostro presente dal cambiamento climatico all'intelligenza artificiale, dalla fascinazione per il male alla "bellezza come salvezza del mondo", come scriveva Dostoevskij. Ad aprire il festival al teatro Goldoni di Bagnacavallo sarà Antonio Manzini, il "papà" del vicequestore Rocco Schiavone. Al centro di ScrittuRa come sempre la grande letteratura con la premio Strega Helena Janeczek, Ben Lerner, Francesca Giannone, il cui romanzo 'La portalettere' è stato il libro più letto in Italia quest'anno, e ancora Romana Petri, Daniele Mencarelli, Claudia Durastanti, Ilaria Gaspari, Eraldo Baldini. A Jon Fosse, Premio Nobel per la Letteratura 2023, sarà consegnato l'Alloro di Dante di Rinascimento Poetico e del Centro Dantesco.

Si parlerà di classici come Kafka raccontato da Mauro Covacich e Baudelaire da Antonio Castronuovo, delle figure femminili dell'Iliade con Marilù Oliva e di miti greci con Matteo Nucci, del Messico di Pancho Villa con Pino Cacucci, di satira con Luca Bottura, di arte moderna con Jacopo Veneziani, di editoria con Giorgio Zanchini, di criminali nazisti e della Resistenza. Ad un anno dall'alluvione saranno al centro anche i temi ambientali con Vincenzo Levizzani, direttore dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr. A ScrittuRa debutterà inoltre l'anteprima di "Pop Artusi", spettacolo sulla cultura gastronomica italiana con Niccolò Califano, reduce dall'ultima edizione di Masterchef.



