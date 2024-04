Palio Medievale Piacenza dedicato ai 650 anni morte di Petrarca

Per la nuova edizione del palio Placentia Medievalis, il Comune di Piacenza organizza un grande evento culturale dedicato al 650/o anniversario della morte di Francesco Petrarca. La kermesse si terrà in piazza Cavalli sabato 20 e domenica 21 aprile e sarà incentrata sulla rievocazione della visita che il poeta compì nella città nel giugno del 1351, accolto con tutti gli onori dal podestà visconteo.

Il programma dell'evento comprende un corteo storico petrarchesco con dame e cavalieri e i tornei di scherma medievale curati dalla Scuola d'Arme Gens Innominabilis di Castell'Arquato (Piacenza); una conferenza a tema storico curata dal professor Lorenzo Caravaggi, della Lancaster University; visite tematiche alla piazza, alla ex chiesa di S.Ilario e al Palazzo Gotico organizzate dall'Associazione Culturale Archistorica. In programma anche la presentazione di un nuovo video-documentario dedicato alla presenza del Petrarca a Piacenza, curato dall'architetto Manrico Bissi per la regia di Gianluigi Ruzzenenti e Silvano Tinelli.

Immancabili le bancarelle in piazza e sotto le arcate del Gotico, con prodotti tipici artigianali, street food, figuranti in abito medievale con giochi e attività per i bambini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA