'L'incanto dal vero', natura morta tra Sei e Settecento

Lo spazio espositivo della Galleria Bper di Modena riapre al pubblico dal 5 aprile al 30 giugno con la mostra 'L'incanto del vero. Frammenti di quotidiano nella natura morta tra Sei e Settecento', a cura di Lucia Peruzzi e Chiara Pulini, che mette in dialogo le due anime della Collezione Bper, il patrimonio artistico e l'archivio storico.

La mostra presenterà al pubblico alcune importanti opere di natura morta del nucleo emiliano della Collezione Bper, insieme a prestiti di privati che arricchiranno il percorso, che saranno messe in dialogo con documenti d'archivio per raccontare ricette e menù dell'epoca. Fiori, frutta, cibo, botanica: sarà un'occasione per immergersi in opere ricche di dettagli, alcune mai esposte fino ad ora al pubblico, proponendo spunti di riflessione attorno alla sostenibilità e allo spreco alimentare con iniziative e attività in occasione di giornate speciali per giovani e adulti. Tra i prestiti anche un'opera di Pier Francesco Cittadini della Pinacoteca Guercino di Cento, che andrà ad arricchire il percorso per il pubblico.

L'esposizione sarà visitabile tutti i venerdì, sabato e domenica con orario 10-18 e ad ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.



