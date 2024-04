La IA supporterà i legislatori dell'Emilia-Romagna

L'intelligenza artificiale sbarca nei processi legislativi della Regione Emilia-Romagna. A Bologna, nella sede dell'Assemblea legislativa, è stato presentato il progetto Savia, realizzato grazie alla collaborazione col Consorzio interuniversitario Cineca: l'idea è quella di mettere a disposizione di chi fa le leggi uno strumento che ne valuti in anticipo impatto ed efficacia, a partire dalla consultazione semplice e veloce delle banche dati di leggi e atti regionali.

L'obiettivo è quello di supportare l'Assemblea legislativa e le amministrazioni del territorio nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, ma anche garantire alla comunità regionale trasparenza e informazione sull'attività legislativa e amministrativa della Regione. Lo strumento, infatti, sarà aperto anche ai cittadini. "Si tratta di un progetto innovativo e strategico non solo per l'Assemblea legislativa, ma anche per tutte le istituzioni del territorio e per l'intera comunità regionale", ha sottolineato Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa.

Alla presentazione ha partecipato anche Francesco Ubertini, presidente del Cineca: "Per Cineca è importante condividere le competenze acquisite nell'ambito dei progetti di ricerca a beneficio dello sviluppo economico, della sostenibilità ambientale e del welfare sociale - ha detto - e questo impegno si concretizza nel progetto Savia, che ha anche l'obiettivo di promuovere una comprensione critica ed etica delle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale".



