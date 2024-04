Un operaio di 47 anni è rimasto ferito da un macchinario per la lavorazione di insaccati, in un incidente sul lavoro in un salumificio a Sala Baganza, nel Parmense. L'uomo è stato portato in condizioni gravi in ospedale a Parma, con l'elicottero del 118. Sul posto, i carabinieri e personale della Medicina del lavoro per gli accertamenti su quanto successo.



