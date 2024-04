Tre giorni all'insegna del cicloturismo, fiera a Bologna

Al via a Bologna, da venerdì 5 a domenica 7 aprile, la Fiera del Cicloturismo che si terrà nello spazio DumBO. La manifestazione, organizzata da Bikenomist, azienda specializzata nella comunicazione e promozione delle economie della bicicletta, sarà l'occasione per gli operatori del turismo in bicicletta di conoscersi e confrontare esperienze, come quelle in Toscana, Fiandre e Gran Canaria. La tre giorni bolognese consentirà loro anche di fare il punto su nuovi modelli di business e formazione per gli hotel che vogliono aumentare la propria attrattività nei confronti di chi pedala.

"Il nostro territorio è pronto ad accogliere i cicloturisti da tutta Italia e da tutto il mondo, perché crediamo fortemente nel turismo attivo come sviluppo sostenibile", ha commentato il sindaco Matteo Lepore, ricordando gli investimenti per la realizzazione di 80 chilometri di Ciclovia del Sole e della rete Bicipolitana da 1000 chilometri.

Grazie alla collaborazione con Shimano Italia sarà realizzato il service center per biciclette, composto da un parcheggio per accogliere oltre 500 bici in contemporanea all'interno di un ambiente custodito capace di offrire un servizio di prima assistenza. È anche presente un'area dedicata ai bambini che accompagneranno i loro genitori alla manifestazione. Il programma, infine, prevede la presentazione del quarto rapporto Isnart sull'economia del cicloturismo e la presentazione della rete internazionale, EuroVelo. Sabato 6 e domenica 7 aprile, la fiera apre le porte al pubblico a partire delle 10. L'accesso è gratuito, ma è richiesta la registrazione sul sito.



