Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente stradale a Castelfranco Emilia (Modena), finendo con una moto contro un camion. A causa dello scontro, sulla statale Via Emilia, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, tra il km 135 e il 139,500. Sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità.



