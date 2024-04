Festival Corti da Sogni, nasce il Premio Ivano Marescotti

Il festival internazionale Corti da Sogni - Antonio Ricci di Ravenna giunge alla 25/a edizione e celebra la ricorrenza introducendo una nuova sezione intitolata all'attore romagnolo Ivano Marescotti. Il premio, che andrà alla migliore interpretazione nell'ambito dei corti italiani finalisti, vuole ricordare la figura dell'artista scomparso un anno fa, il suo grande impegno e l'entusiasmo nel formare e lanciare i giovani nel campo del teatro e del cinema.

Le proiezioni prenderanno il via l'11 aprile al cinema Mariani, per poi proseguire dal 16 al 20 aprile al teatro Rasi di Ravenna e al cinema Mariani. Un ulteriore appuntamento è annunciato in estate, all'Arena del Sole di Lido di Classe, con i corti a tema ambientale della sezione Green Planet. Ospite speciale sarà il pluripremiato regista Enzo d'Alò, che terrà una masterclass con gli studenti delle scuole superiori e parteciperà alla serata finale del festival.

Per quanto riguarda il concorso internazionale, dei quasi mille cortometraggi giunti in selezione sono 64 i selezionati alla fase finale, in rappresentanza di 19 paesi. Le nazioni più rappresentate sono Italia, con 18 corti in concorso, seguita da Francia con 9, Spagna con 7, Iran con 6 e Germania con 4.

Figurano poi opere provenienti da Polonia, Slovenia, Regno Unito, Israele, Turchia, Canada, Australia, Romania, Usa, Cina, Giappone, Corea del Sud, Egitto, Olanda, Irlanda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA