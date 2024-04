A Fidenza torna il festival della via Francigena

Dall'11 al 14 aprile al via la quarta edizione del Francigena Fidenza Festival, che trasformerà la città emiliana in un palcoscenico per accogliere visitatori e turisti e accompagnarli, come recita il claim della manifestazione, verso la "meta sognata". Fra gli ospiti Alessandro Barbero che, giovedì 11, alle 21, terrà una conferenza sui "Pellegrinaggi armati".

Organizzato dal Comune di Fidenza in collaborazione con l'Associazione Europea Vie Francigene (Aevf), con il patrocinio dell'Università di Parma, della Diocesi di Fidenza e con il contributo di Destinazione Turistica Emilia, il festival celebra la bellezza e l'importanza della Via Francigena e dei Cammini che solcano l'Italia e l'Europa. Fidenza, situata proprio al centro dell'itinerario che collega Canterbury a Santa Maria di Leuca, nei quattro giorni del festival ospiterà oltre 50 eventi destinati a tutte le età.

"Quando abbiamo dato vita a un Festival sulla Via Francigena abbiamo fatto una scommessa puntando al massimo: fare di Fidenza un'ambasciatrice non solo dell'antica via Romea, ma di quel movimento che va sotto il nome di Turismo Slow e che rappresenta prima di tutto un modo di viaggiare incentrato sulla ricerca di un'esperienza immersiva e pienamente sostenibile", spiega il sindaco di Fidenza Andrea Massari. Scommessa che il primo cittadino dichiara vinta e abbina alla "candidatura Unesco della Via Francigena, partita proprio da qui nel 2015 ed ora nel pieno del suo lungo cammino".

"Cercare di raggiungere la meta sognata - aggiunge l'assessora alla Cultura, Maria Pia Bariggi - è proprio di tutti coloro che camminano, pellegrini e turisti. In ogni caso si tratta di persone che ricercano esperienze nuove e diverse dal quotidiano, allontanandosi da quanto è consueto e banale. In questo caso il cammino è opportunità di cambiamento".



