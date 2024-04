Offese e violenze alla compagna per oltre due anni

Per oltre due anni ha offeso, minacciato e maltrattato la compagna in preda all'alcol: con queste accuse a un uomo di 48 anni è stata applicata da parte dei carabinieri di Fabbrico, nella Bassa reggiana, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, con la prescrizione di stare lontano dalla casa e dai luoghi da lei frequentati, senza potersi avvicinare. La misura è stata emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della procura.

La donna ha raccontato tutto in una sofferta deposizione davanti ai militari, che hanno raccolto il suo sfogo. Dalle indagini è poi emerso come le violenze fossero iniziate intorno al novembre del 2021, complice l'uso smodato di bevande alcoliche da parte dell'uomo.

In più occasioni l'avrebbe minacciata, insultata e offesa, con espressioni del tipo "fallita", "pazza", "morta di fame...", oltre a colpirla con schiaffi. L'8 febbraio scorso l'avrebbe anche picchiata con un fortissimo schiaffo allo zigomo.

Per questa ragione, al culmine delle indagini, è scattata la misura cautelare.

