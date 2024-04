Incidente con 4 auto coinvolte nel Bolognese, 6 feriti lievi

Un incidente stradale, senza particolari conseguenze, ha visto coinvolte quattro auto - intorno alle 17.40 -in via Poggio Renatico a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. A seguito dello scontro - le cui cause sono ancora al vaglio - un'autovettura si è ribaltata finendo a ruote all'aria e sei persone sono rimaste ferite lievemente: soccorse sono state trasportate in Ospedale in codice 1 ossia di minima gravità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 con due ambulanze e la Polizia Locale.



