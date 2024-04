Maltratta e minaccia la ex durante la separazione

I carabinieri di Crevalcore (Bologna) hanno eseguito un'ordinanza cautelare, che prevede l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima, nei confronti di un 50enne, finora incensurato. Il provvedimento è scattato nell'ambito di un'indagine per maltrattamenti in famiglia, avviata dopo la denuncia presentata dalla ex compagna dell'uomo, una coetanea.

La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri, raccontando che durante l'avvio delle pratiche di separazione consensuale l'ex compagno aveva iniziato a trattarla male e minacciarla, anche di fronte al figlio minorenne. Questi comportamenti le hanno procurato una condizione di sopraffazione e timore per la propria incolumità. Gli accertamenti dei carabinieri hanno convinto la Procura a chiedere l'emissione della misura cautelare, firmata dal Gip di Bologna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA