Maltempo: preoccupa la piena del fiume Secchia nel Modenese

Si ridimensiona l'allerta per il maltempo in Emilia-Romagna: l'unica situazione preoccupante rimane quella del fiume Secchia, nel Modenese e per questo l'allerta arancione, in vigore nel Modenese e nel Reggiano, è stata prorogata dalla protezione civile anche per domani, ma limitata all'area di Modena, quella appunto interessata al propagarsi della piena del Secchia.

La piena infatti potrebbe rendere possibile l'occupazione delle aree golenali. L'attenzione resta sempre alta anche nelle aree montane per le possibili frane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA