Il Living Theatre Europa ospite a Bologna del Teatro Ridotto

Il Teatro è la Peste, progetto di ricerca del Living Theatre Europa che parte da un'idea del drammaturgo, attore, e regista francese Antonin Artaud, prende il via il 3 aprile al Teatro Ridotto di Bologna. Con la direzione artistica di uno degli attori storici del Living Theatre, Gary Brackett, il lavoro si svilupperà partendo dalle teorie elaborate da Artaud nel testo di riferimento "Il teatro e il suo doppio", per cui il rituale drammatico si propaga come la peste, restituendo un'occasione di rivelazione e di catarsi sia per l'attore che per lo spettatore.

Le giornate di laboratorio si concluderanno il 6 aprile con due appuntamenti ad ingresso gratuito: alle 19 Marco De Marinis, professore ordinario di Discipline Teatrali dell'Università di Bologna dialogherà con Gary Brackett e i performer del Living Theatre nella conferenza 'L'eredità del Living Theatre Europa: il ruolo del teatro nel contesto contemporaneo. Le teorie di Artaud e la Peste come principi di rivelazione e di catarsi sociale'. Si discuterà del teatro concepito da Artaud come rituale di liberazione e del suo ruolo nel panorama sociale/politico contemporaneo. A seguire, alle 21 nella sala grande del Teatro Ridotto, la performance finale Il Teatro è la Peste, che mira a restituire il lavoro collettivo dei giorni precedenti.

"Il processo che porta a Il Teatro è la Peste è un viaggio di scoperta ancestrale nelle connessioni col divino - spiega il Living Theatre Europa - è la strada verso la costruzione del monumento al defunto ideale, è un rituale collettivo di commemorazione, un percorso di purificazione attraverso le passioni e la catarsi per e con il pubblico, in un mondo realmente rovesciato dove il vero non è nient'altro che un momento del falso.



