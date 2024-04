Enrico Rava e Richard Galliano a Imola per Crossroads 2024

Due concerti si terranno al Teatro Ebe Stignani di Imola per l'edizione 2024 del festival itinerante Crossroads, a dimostrazione ancora una volta della centralità della città nella mappa geografica della kermesse musicale organizzata da Jazz Network e dall'assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Gli spettacoli in programma allo Stignani sono tra i momenti più attesi dell'esteso programma del festival: il 5 aprile il Brass Ensemble codiretto dal trombettista Enrico Rava e dal trombonista Mauro Ottolini ricreerà il suo pirotecnico omaggio a Lester Bowie, il 10 aprile il fisarmonicista francese Richard Galliano con il New York Tango Trio porterà la sua personale visione del tango nel cuore dell'Emilia.

La realizzazione di Imola Crossroads 2024 avviene grazie alla collaborazione con l'assessorato alla Cultura e il Combo Jazz Club e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Per l'assessore alla cultura, Giacomo Gambi, "è motivo di grande orgoglio per la città collaborare con Crossroads ospitando alcuni tra i più stimati ed acclamati jazzisti della scena nazionale ed internazionale, in un programma di appuntamenti con musica dal vivo accompagnati da momenti di approfondimento".

Il Brass Ensemble codiretto da Enrico Rava e Mauro Ottolini è composto da solisti di notevole caratura: Vanessa Tagliabue Yorke (voce), Guido Bombardieri (sax alto, clarinetto), Andrea Lagi (tromba), Emiliano Vernizzi (sax tenore), Enrico Terragnoli (chitarra, banjo, podofono), Glauco Benedetti (sousaphone), Zeno De Rossi (batteria). Richard Galliano si esibirà il suo New York Tango Trio: Adrien Moignard alla chitarra e Diego Imbert al contrabbasso. Le due giornate imolesi di Crossroads saranno arricchite da appuntamenti letterari pomeridiani al Ridotto del Teatro Ebe Stignani.



