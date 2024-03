Due motociclisti sono morti in un incidente stradale verificatosi in serata sulla Statale 16 'Adriatica' nei pressi della Variante di Savio, alle porte di Ravenna. Secondo quanto finora emerso, la moto sulla quale viaggiavano si è scontrata, per cause ancora al vaglio, con un'auto. I due sono quindi stati sbalzati a vari metri dal mezzo ricadendo sull'asfalto. E perdendo, così, la vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA