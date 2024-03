Sociale: i giocatori del Bologna al Bellaria con 'Bimbo Tu'

'Bimbo Tu' e il Bologna FC 1909 tornano in reparto insieme per festeggiare la Pasqua grazie alla campagna Bologna Tifa Per i Bambini. Il capitano rossoblù, Lorenzo De Silvestri, Giovanni Fabbian, Joshua Zirkzee e Stefan Posch insieme al direttore sportivo Marco Di Vaio accompagnati da 'Bimbo Tu', hanno consegnato in reparto i peluche simbolo della campagna di raccolta fondi "Bologna Tifa Per i Bambini".

La raccolta fondi è dedicata all'obiettivo di ristrutturare due stanze di Osservazione Breve Intensiva pediatrica e mettere in sicurezza due stanze di degenza della Neuropsichiatria dell'Ospedale Maggiore di Bologna. In particolare, i giocatori hanno fatto visita ai piccoli pazienti presso lo spazio ludico ricreativo Tribù di 'Bimbo Tu' presso il padiglione A dell'ospedale Bellaria.

Successivamente i calciatori si sono recati presso Pass, il Polo Accoglienza e Servizi Solidali di 'Bimbo Tu', in cui hanno potuto incontrare le famiglie ed i pazienti che attualmente vengono ospitati gratuitamente presso la residenza, e i bambini e gli adolescenti che in Pass partecipano ad attività riabilitative educative di gruppo a cura del Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'Ausl di Bologna. Al pomeriggio di festa ha anche preso parte il vice presidente di Confcommercio Ascom Bologna, Valentino Di Pisa, e una delegazione dell'Ascom di San Lazzaro di Savena, dove Pass e Bimbo Tu hanno la sede.

"Sono anni che collaboriamo con 'Bimbo Tu' con il club - osserva Di vaio - e abbiamo portato a termine tanti piccoli progetti che comunque sono importanti per aiutare le famiglie e i ragazzi che stanno attraversando un momento negativo. Vogliamo dare un po' di supporto e sorrisi prima di Pasqua a questi bambini" ma "riceviamo anche noi tantissimo". Questo, conclude, è un "momento molto bello anche per i nostri giocatori, che lo affrontano sempre con entusiasmo".

"Quello di oggi è uno dei grandi regali che il Bologna Fc ci fa da tempo e siamo davvero molto grati per questo rapporto con il club rossoblù, che è sempre più affettuoso", spiega Cora Querzé, direttrice generale di 'Bimbo Tu'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA