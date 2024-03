Ex Scalo Ravone, il Comune di Bologna ne acquisisce le aree

"Da ieri sera gli 11 ettari dell'ex scalo ferroviario Ravone sono di proprietà del Comune di Bologna. È una novità storica". A dirlo è stato il sindaco, Matteo Lepore, che ha presentato il progetto del "Distretto Ravove, un distretto pubblico di proprietà della comunità. Sono 11 ettari di fatto riconquistati dalla comunità e dai cittadini di Bologna".

L'80% di quest'area sarà dedicata al verde pubblico e la restante parte a usi pubblici e culturali, attività di servizio e edilizia sociale. Verrà riqualificato anche l'ex scalo Malvasia, quartiere caratterizzato da un'alta tensione abitativa.

"Da oggi abbiamo le chiavi e iniziamo a realizzare le caratterizzazioni per le bonifiche - spiega Lepore - e entro il 2026 dobbiamo realizzare tutti gli investimenti del Pnrr", per un valore complessivo di 57 milioni. Dopo la fare preliminare, il cantiere vero e proprio prenderà il via a settembre. Per arrivare a questo intervento, il Comune però ha dovuto espropriare l'area a Ferrovie dello Stato, precedente proprietaria, che ha tentato di opporsi con un ricorso. Il Tar, però, ha dato ragione all'amministrazione Lepore.

L'ex Scalo Ravone non è l'unica area dismessa che verrà riqualificata. "Ci sono 18 ex scali ferroviari e ex aree militari a Bologna - spiega Lepore - che rappresentano quasi un terzo della città dove i cittadini non hanno mai messo piede. Grazie all'intervento del Comune, che ha acquisito l'area, d'ora in poi sarà un vero e proprio nuovo quartiere della città".

