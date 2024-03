Roberto Vecchioni a Bologna 'Tra il silenzio e il tuono'

Il cantautore Roberto Vecchioni presenta il suo nuovo libro 'Tra il silenzio e il tuono', edito da Einaudi, martedì 26 marzo (ore 18.30) al Mast.Auditorium di Bologna, in dialogo con lo scrittore Marcello Fois, nell'ambito della rassegna Le Voci dei Libri, realizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0. Attraverso le lettere di un ragazzo che cresce e di un misterioso nonno, l'artista ha scritto il suo romanzo più intimo e struggente, un romanzo fatto di lettere, ma non un romanzo epistolare come gli altri.

Si alternano due voci: da una parte c'è lui, Vecchioni, che racconta a un fantomatico nonno alcuni degli episodi più significativi della sua vita. Li riporta in presa diretta, mentre gli accadono, a 10, 15, 30, 80 anni: infanzia, amicizie, studi, canzoni, dolori, amori, sconfitte e vittorie. Il nonno, dal canto suo, non gli risponde mai: forse non ce n'è bisogno, forse conosce Roberto fin troppo bene. Le sue lettere sono indirizzate ad altri personaggi, veri o immaginari, e affrontano gli argomenti più disparati. Che si tratti di Schubert, di bizzarre teorie sugli ingorghi stradali o di scrittori russi che conosce soltanto lui, ne scrive sempre con la medesima, grandissima passione. E anche se le lettere di Roberto raccontano la storia di una vita - e insieme la storia di un corpo, che sente, ama, si ferisce, si ammala - e quelle del nonno sono puro pensiero, capita di rimanere spiazzati, perché ogni tanto parlano di qualcosa che sembra essere accaduto a entrambi. Di un palco illuminato, ad esempio, e di un uomo che chiede di essere chiamato amore. Ma, soprattutto, della morte di un figlio e del dolore lacerante che non ti abbandona mai.

Cinquantatré lettere, 53 momenti per catturare "l'ombra sfuggente della verità".



