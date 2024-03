Agenas, bene l'Emilia-Romagna per gestione di ictus e cuore

Dall'ictus alla cardiologia, l'Emilia-Romagna complessivamente viene promossa dall'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, per le cosiddette reti tempo-dipendenti all'interno degli ospedali. Si tratta di quelle strutture che devono occuparsi dei pazienti che presentano patologie per le quali le conseguenze sono condizionate dalle decisioni e dagli interventi che si mettono in atto nelle prime ore dall'insorgenza dei sintomi. A scattare la fotografia è la terza indagine nazionale dell'Agenas condotta nel 2023 con dati del 2022.

Rispetto alla rete tempo-dipendete per l'ictus uno dei parametri valutato nell'indagine è la mortalità a 30 giorni dal ricovero. L'Emilia-Romagna ha registrato performance positive, al secondo posto in Italia, dopo la Provincia autonoma di Bolzano e prima della Liguria. La regione è risultata virtuosa anche per la rete cardiologica: al terzo posto in Italia, dopo Marche e Toscana. Sul podio infine nella classifica per la percentuale di infarti trattati con angioplastica coronarica (Ptca) entro 90 minuti dal ricovero, come previsto dagli standard fissati dal decreto ministeriale 70/2015. In Emilia-Romagna (seconda dopo la Provincia autonoma di Trento) il tasso di infarti trattati secondo tale standard è del 59,23%, quasi due su tre.

L'Emilia-Romagna non brilla per la rete di emergenza-urgenza, dove si colloca a metà classifica nazionale. In questo ambito gli elementi presi in considerazione sono, fra gli altri, il tempo di permanenza in pronto soccorso, la percentuale di abbandono del Ps e quella dei ricoveri in Ps sul totale dei ricoveri.

