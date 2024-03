Picchiato da Cc:a Modena sit-in solidale per militari trasferiti

Plauso, da parte delle organizzazioni sindacali dei Carabinieri Usmia e Unarma, verso i modenesi che hanno partecipato, nel pomeriggio, ad un 'sit-in' tenuto nel parcheggio davanti al Comando provinciale dell'Arma in via Pico della Mirandola, per esprimere vicinanza ai due ufficiali trasferiti in seguito al caso dei video che ritraggono un Carabiniere mentre colpisce persone fermate. Una manifestazione di solidarietà nata dall'idea di un cittadino.

Usmia, si legge in una nota, "esprime profonda gratitudine" ai partecipanti al 'sit in', nato, secondo il segretario nazionale, Alfonso Montalbano "a seguito del tritacarne mediatico che ha enfatizzato una vicenda non certamente imputabile alle centinaia di Carabinieri modenesi che, nel silenzio e con professionalità, operano in maniera diuturna per garantire la sicurezza della popolazione". Inoltre, viene osservato, "dissociandoci da ogni forma di violenza fisica o psicologica compiuta illegittimamente dalle Forze dell'Ordine, ribadiamo che le azioni riprodotte nei video debbono essere rigorosamente vagliate e giudicate soltanto da chi è designato a esercitare il potere Giudiziario, anche nel rispetto degli indagati e del principio giuridico della presunzione di innocenza".

Alla luce di quanto accaduto, la segreteria regionale di Unarma, viene puntualizzato in un'altra nota sindacale, "desidera ringraziare apertamente i cittadini modenesi per l'iniziativa intrapresa e, per l'ottimo lavoro ,svolto il segretario provinciale di Unarma Antonio Loparco perché tempestivamente si è adoperato a verificare l'equità nel trattamento dei Carabinieri a prescindere dall'incarico e dal grado rivestito".





