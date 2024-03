Auto esce fuori strada su A13, conducente in prognosi riservata

Incidente questa mattina, poco dopo le 6, lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova, all'altezza della frazione di Saletto nel territorio del Comune di Bentivoglio nel Bolognese. Un uomo di origine romena, al volante di una Lancia Ypsilon, è finito fuori dalla carreggiata: gli agenti della sottosezione della Polizia stradale di Altedo, che hanno eseguito i rilievi, stanno facendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Da una prima ipotesi, sembra che l'automobilista abbia fatto tutto da solo, non risultano altri veicoli coinvolti. Soccorso dal 118, l'uomo, che è stato sbalzato fuori dall'automobile riportando ferite molto gravi, è stato trasferito all'Ospedale Maggiore di Bologna: è ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione.



