'Un filo d'olio' è il tema del Baccanale 2024 a Imola

'Un filo d'olio' è il tema scelto per l'edizione 2024 del Baccanale, l'annuale rassegna imolese sulla cultura del cibo che si terrà dal 19 ottobre al 10 novembre e sarà preceduta da un'anteprima primaverile, in programma dal 24 al 26 maggio. "Ci permetterà di parlare di un'eccellenza non solo mediterranea, non solo italiana, ma che parla direttamente al e del nostro territorio", commenta l'assessore comunale alla cultura Giacomo Gambi. Il legame tra Imola e l'olio si è recentemente rafforzato: Imola è infatti entrata a far parte dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio che riunisce i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i Gal (Gruppi di Azione Locale) e i Parchi siti in territori nei quali si producono oli "che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturali e/o rientranti in una Denominazione di Origine". Il Baccanale promette un programma ricco di iniziative e occasioni di approfondimento dedicate al celebre "oro verde", che è anche l'alimento principe della dieta mediterranea.





