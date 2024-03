Incendio a Bologna: aperta camera ardente, poi i funerali

Al cimitero della Certosa di Bologna, poco prima delle 8, è stata aperta la camera ardente per dare l'ultimo saluto a Stefana Alexandra Nistor e ai suoi tre bambini. La famiglia di origine romena è deceduta a seguito di un incendio scoppiato nell'appartamento dove viveva in via Bertocchi, in zona Barca. Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Accanto ai feretri della mamma e dei bambini, i gemelli di 2 anni Mattia Stefano e Giulia Maria e Giorgia Alejandra di 6 anni, la famiglia stretta nel dolore e nella commozione. Tante le persone che sono passate per portare un fiore e stringere in un abbraccio il padre dei bambini. Al centro c'è anche una corona di fiori donata dal Comune di Bologna. Alle 11 verranno celebrati i funerali nella Chiesa ortodossa di San Luca Evangelista. "La famiglia ringrazia tutti per la vicinanza e anche il sindaco Matteo Lepore. Grazie anche alle comunità romene italiane che hanno dato un forte sostegno secondo le tradizione romeno-ortodosse. Grazie anche ai vigili del fuoco e al 118 e anche le forze delle ordine con cui famiglia collabora per definire cause dell'incidente", si osserva in un passaggio del messaggio letto dai familiari di Stefana Alexandra Nistor alla Certosa. All'interno nella sala del commiato è presente l'ex compagno della donna oltre ai familiari. Alla camera ardente è stato letto anche un messaggio dei nipoti di Stefana che hanno ricordato lei, "sei stata una zia fantastica, la migliore che qualcuno possa avere", e anche i tre cuginetti. "Se stavi con loro - rammentano - ti strappavano sempre un sorriso. E, se non lo avevi, a stare con loro ti ritornava".

