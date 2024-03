Estate in arrivo, tante novità massaggi beauty corpo

(di Agnese Ferrara) Maxi-rulli con microaghi, radiofrequenza frazionata, shock termici freddo-caldo e tecniche di bio-lift posturali. Queste le principali novità in chiave trattamenti per il corpo a scopo snellente, tonificante e anti cellulite presentati al Cosmoprof Worldwide, la fiera internazionale dell'estetica in corso alla fiera di Bologna fino a domani. L'area dedicata all'estetica costituisce il 38% del totale dei padiglioni della fiera, con la partecipazione di oltre 1.140 espositori provenienti da 46 paesi.

Tra i numerosi stand hanno successo le dimostrazioni pratiche su nuove metodiche di trattamento dedicate al grasso localizzato, alla lassità cutanea e alla cellulite. Nuovi i trattamenti con macchinari dotati di rulli per il micro-needling: "si tratta di macchinari anti lassità e anti cellulite e per attenuare il grasso. Sono dotati di manipoli ricoperti di minuscoli aghi della lunghezza di 2 millimetri che scorrendo sulla pelle provocano minime punture che danno la sensazione di leggeri pizzichi, - spiega Barbara Talone, beauty specialist. - La tecnica permette una migliore penetrazione di infusi attivi lipolitici contro l'adiposità localizzata o sostanze nutrienti nei casi di pelle cadente, invecchiata come l'interno cosce non più tonico. Il trattamento si abbina alla radiofrequenza frazionata e, dopo 8 sedute, già otteniamo risultati soddisfacenti".

Tra le novità anti cellulite e contro i cuscinetti di grasso si segnalano anche i macchinari per la 'criolipolisi alternata' e gli ultrasuoni. Spiega Davide Baltimora, medico specializzato in anatomia patologica e consulente di estetica per il settore: "Tra le novità per ridurre l'adiposità localizzata o diffusa sul corpo dimostrano ottimi risultati i macchinari di crioterapia alternata che provoca uno shock termico freddando e riscaldando la pelle con temperature che vanno da meno 17 a fino 40 gradi, senza provocare ustioni. La criolipolisi si abbina agli ultrasuoni".

Anche i massaggi classici, fatti manualmente, sono ad una svolta: prima di farli infatti gli esperti, riuniti al World massage meeting svolto oggi al Cosmoprof, raccomandano di sottoporsi alle nuove tecniche di allungamento posturale perché spesso è la posizione che si assume ad accentuare difetti che invece possono essere attenuati già assumendo la giusta postura.

"Spesso sono le nostre posizioni ad evidenziare, ad esempio, la mancanza di tonicità e i cuscinetti di grasso su pancia, fianchi e cosce, - spiega Manuela Ravasio, esperta in discipline bionaturali. Tra i nuovi massaggi quindi si fa strada il 'biolift' massaggio di allungamento posturale ad effetto liftane e preparatorio ai trattamenti successivi. Conclude Ravasio: "Con precisi movimenti si allungano le fasce muscolari e la tecnica stimola la ripresa della giusta postura eretta e solo dopo si osservano le aree affette da reali inestetismi da trattare e si prosegue ad esempio con metodiche drenanti per combattere cellulite, gonfiori e adiposità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA