Tram Bologna, 128 nuovi posti auto in zona ospedale Maggiore

Aprirà lunedì prossimo, a Bologna, l'area di sosta in zona ospedale Maggiore, dotata di 128 posti auto. I nuovi stalli, che si trovano all'altezza di via del Timavo, sul lato Nord di via Emilia Ponente/Saffi, saranno quindi a disposizione dei cittadini in seguito allo spostamento dei lavori della linea rossa del tram sul lato Sud della strada.

Nello spazio pubblico sono stati piantati 56 nuovi lecci e il parcheggio sarà regolato con la sosta ordinaria a strisce blu (gratuita per i residenti e gli abbonati, a pagamento per gli altri). Dalla prossima settimana avanzeranno anche i lavori in altri due cantieri rilevanti della tranvia: a Borgo Panigale e in centro.

Per quanto riguarda Borgo Panigale, il 25 marzo si comincia a lavorare in via Marco Emilio Lepido, nel tratto tra le vie Persicetana e Cavalieri Ducati. L'area dei lavori riguarderà il lato Sud della carreggiata. Il secondo cantiere che si appresta a partire è quello di via Riva di Reno, dove sempre il 25 marzo cominceranno alcune attività preliminari, che dureranno circa due settimane, come la rimozione della pavimentata posteriore alla Chiesa di Santa Maria della Visitazione e del marciapiede con annessi stalli di sosta sul lato Sud di Riva di Reno, tra la rotonda di Piazza Azzarita e via Brugnoli. "Quest'opera su via Saffi prende forma - ha detto il sindaco Matteo Lepore, che ha presentato la nuova area di sosta con l'assessora Valentina Orioli - il tram ha allargato il sedimento stradale e creato anche questa nuova opportunità di 128 parcheggi. Sappiamo quanto su via Saffi, di fianco all'ospedale, ci sia necessità di allargare le possibilità di parcheggio. Ho sempre detto che grazie al Tram via Saffi diventerà una delle più belle strade di Bologna anche dal punto di vista commerciale. Per i residenti il tram significherà una strada meno rumorosa, meno inquinata, un trasporto pubblico che collegherà Borgo Panigale al centro storico".

