Ramadan, torna a Bologna la festa con l'Iftar Street

Calligrafia araba, henné, spazi di intrattenimento per i bimbi e molto altro. Accompagnati da cibo etnico e convivialità. Sono gli ingredienti della sesta edizione dell''Iftar Street', organizzato per domani pomeriggio dalla Comunità Islamica di Bologna. L'obiettivo è quello di portare in città lo spirito del Ramadan.

"Anche quest'anno vogliamo condividere con tutti i nostri concittadini il momento solenne dell'iftar: il pasto che interrompe il digiuno diurno, che avviene dopo l'Adhan, ovvero la chiamata alla preghiera del tramonto, con datteri e acqua, seguiti da un pasto completo", spiega la Comunità.

Dalle 14 saranno aperti gli stand in piazza Lucio Dalla. Sarà possibile farsi adornare la mano con l'henné e farsi scrivere il proprio nome in arabo da due calligrafi. Alle 18 è previsto l'intervento del sindaco di Bologna e delle autorità, mentre alle 18.31 in punto il muezzin chiamerà alla preghiera del tramonto e si interromperà il digiuno tutti insieme con l'Iftar - cena di Ramadan. L'evento è gratuito e aperto a tutti.



