Santanchè, 'Cosmoprof in crescita, +7% rispetto al 2023'

"Cosmoprof è una manifestazione in continuo aumento, i numeri sono pazzeschi sia in termini di fatturato, sia di presenze sia di partecipazione, con oltre 60 Paesi presenti. L'Italia è la patria della bellezza e il successo è sempre maggiore". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, al suo arrivo all'inaugurazione del Cosmoprof a Bologna, per il quale "le previsioni del 2024 sono in crescita di oltre il 7% rispetto allo scorso anno - aggiunge - che pure è stato ottimo, quindi ben vengano le fiere e lavoriamo perché siano sempre più prestigiose, come sta facendo il Cosmoprof per la cosmetica, settore molto importante anche per l'export".

Manifestazioni come questa hanno anche "importanti risvolti sul turismo - spiega Santanchè - Io credo molto nelle fiere perché portano un turismo di qualità, che spende soldi che lasciano sul territorio". Le fiere sono anche un elemento "di destagionalizzazione del turismo - chiarisce Sanatanchè - perché insistono su periodi dell'anno che spesso non sono considerati dai flussi turistici canonici. Questo consente di stabilizzare anche i lavoratori del settore del turismo, che è ad alta vocazione femminile. Dell'oltre mezzo milione di nuovi posti di lavoro le donne ne hanno una parte importante - conclude la ministra - donne più sono occupate più sono libere".

Il successo di Cosmoprof "dimostra come il bello italiano sia apprezzato sempre di più nel mondo" e la manifestazione che ha preso il via questa mattina a Bologna "è l'anteprima delle settimane dedicate al Made In Italy che saranno consacrate nella Giornata nazionale del Made In Italy che si terrà il 15 aprile con oltre 300 manifestazioni che evidenzieranno in tanti settori e in ogni parte del Paese quanto sia grande l'eccellenza italiana". Lo ha detto il ministro dell'Industria e Made In Italy, Adolfo Urso, oggi all'inaugurazione del Cosmoprof.

