Caso Làbas, il Comune di Bologna al Consiglio di Stato

Il Comune di Bologna ricorrerà in appello al Consiglio di Stato alla sentenza del Tar sull'assegnazione degli spazi di Vicolo Bolognetti, chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Nei locali pubblici ha trovato casa il collettivo Làbas. Ma nei giorni scorsi il tribunale amministrativo, dopo il ricorso di un altro raggruppamento di associazioni che aveva partecipato al bando con il quale il Comune aveva assegnato lo spazio a Làbas, ha annullato il provvedimento.

"Siamo convinti di aver operato correttamente - spiega l'assessore Raffaele Laudani - e dopo una disamina della sentenza con i nostri legali abbiamo deciso di impugnare la decisione del Tar, confidando nel buon esito del giudizio di appello. Rileviamo che la sentenza arriva fra l'altro a pochi mesi dalla naturale scadenza dell'attuale gestione degli spazi di Vicolo Bolognetti, quando l'amministrazione stava già lavorando alla predisposizione delle procedure per un nuovo affidamento, secondo le modalità introdotte dal nuovo Regolamento adottato dal consiglio comunale nel 2022".

Al di là degli aspetti tecnici e amministrativi che seguiranno il loro iter, prosegue l'assessore, "valutiamo positivamente le attività che sono state svolte in questi anni negli spazi di Vicolo Bolognetti, perché hanno coinvolto migliaia di cittadini offrendo attività di utilità sociale e mutualistiche molto significative, che sono ormai diventate patrimonio della città".



