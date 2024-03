Territorio e solidarietà, il convegno delle Fiamme Gialle

Si terrà sabato 23 marzo a Bologna il convegno dal titolo 'Le Fiamme Gialle per il territorio e la solidarietà: da 250 anni al servizio della collettività'.

L'appuntamento è in mattinata all'Auditorium 'Enzo Biagi, della Sala Borsa di Bologna, nell'ambito delle celebrazioni per il 250° Anniversario (1774-2024) di fondazione del Corpo. Due i filoni: l'alluvione in Emilia-Romagna e l'impegno corale delle istituzioni e, nella seconda parte della mattinata, la ricchezza dello sport paralimpico per la famiglia e per la società.

Aprirà i lavori Fabrizio Cuneo, generale di corpo d'armata, comandante interregionale della Guardia di Finanza per l'Italia centro settentrionale. Sui vari temi dei dibattiti interverranno Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti e con un messaggio di saluto Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità e Francesco Paolo Figliuolo, generale di corpo d'Armata, commissario straordinario alla ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; annunciati, tra gli altri Irene Priolo, vicepresidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna e Matteo Lepore, sindaco di Bologna, Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, Davide Ranalli, sindaco di Lugo (Ravenna) e Ivano Maccani, generale di divisione, comandante regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, oltre a personaggi dello sport come l'ex calciatore Giuseppe Signori, il cestista Marco Belinelli e Davide Ghiotto, atleta dei Gruppi sportivi 'fiamme gialle', campione mondiale di pattinaggio su ghiaccio.

Nell'occasione, in piazza del Nettuno, saranno allestiti stand espositivi sulle iniziative affrontate nel corso dell'evento, anche con l'esibizione di unità cinofile della Guardia di Finanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA