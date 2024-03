San Marino introduce il reato di molestie sessuali

Si amplia la protezione dei minori e delle vittime di violenza di genere a San Marino. E' infatti stato adottato un decreto delegato che apporta modifiche al codice penale e, rafforzandola, alla legge sulla 'Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere'. In particolare nel codice vengono introdotte due nuove fattispecie di reato: l'adescamento di minori e le molestie sessuali.

Inoltre, è stata inserita l'aggravante nel caso in cui la violenza sia commessa a danno di un minore. Finora questi reati non erano previsti nell'ordinamento della Repubblica



