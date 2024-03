Lo Stabat Mater di Pergolesi il 23 marzo a Bologna

Ancora orfana della sua sede storica, la Chiesa dei SS.Cosma e Damiano danneggiata da un rogo qualche mese fa (un piccolo gioiello risalente agli anni 1641-44 con l'interno affrescato da Flaminio Minozzi e Filippo Pedrini), la Società Bolognese per la Musica Antica inaugura la stagione di primavera ospite della Chiesa dei Santi Vitale e Agricola nella vicina via S. Vitale 50. Primo appuntamento il 23 marzo alle 17 con un programma obbligato dall'approsimarsi delle festività pasquali: lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi preceduto dalla Sinfonia in si minore "Al Santo Sepolcro" di Antonio Vivaldi, un pezzo, quest'ultimo, il cui spirito sembra mirato ad accrescere la carica espressiva d'una meditazione sulla Passione di Cristo.

Carica che esplode in tutta la sua drammaticità nello Stabat Mater pergolesiano, un brano commissionato al compositore di Jesi probabilmente nel 1734, dalla laica confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, per officiare alla liturgia della Settimana Santa.

La tradizione vuole che l'opera sia stata scritta nelle ultime settimane di vita del compositore e completata il giorno stesso della morte di Pergolesi (16 marzo 1736). Non si sa se questo aneddoto sia verosimile ma, da come si rileva nello studio dell'autografo, l'autore ebbe una grande fretta di scrivere, confermata da numerosi errori tipici di chi ha poco tempo davanti a sé e dalla scritta in calce "Finis Laus Deo", quasi a mostrare il sollievo per aver avuto il tempo necessario per concludere l'opera. Lo Stabat Mater si avvarrà delle voci soliste del soprano Elena Bernardi e del contralto Elisa Bonazzi affiancate agli strumenti originali dell'Accademia del Begado.

La stagione della Società Bolognese per la Musica Antica prosegue fino al 22 giugno con altri sette appuntamenti tutti ad ingresso libero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA