Camion si ribalta, A14 bloccata fra Forlì e Faenza

Grossi disagi per la circolazione stradale sul tratto romagnolo dell'A14. Poco dopo le 12 l'autista di un autoarticolato, per cause ancora da chiarire, ne ha perso il controllo mentre procedeva, in un tratto fra i caselli di Forlì e Faenza, sulla corsia diretta Nord. Il mezzo pesante ha terminato la sua corsa ribaltandosi e ostruendo l'intera sede stradale. Il traffico diretto a nord è stato completamente bloccato. Disposta temporaneamente per i mezzi diretti a nord l'uscita obbligatoria al casello di Forlì con successivo rientro da quello di Faenza. Sull'A14 si sono formate lunghe file di mezzi fermi. Sul posto il personale di soccorso, i vigili del fuoco, personale di Autostrade e le pattuglie della polizia autostradale del comando di Forlì.

