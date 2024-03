Sabato a Bologna i funerali di madre e bimbi morti in incendio

Si svolgeranno sabato mattina a Bologna i funerali di Stefania Nistor e dei suoi tre bimbi Giorgia Alexandra Panaite, Mattia Stefano e Giulia Maria, morti per le inalazioni di fumo sprigionato da un principio di incendio mentre dormivano nella loro casa, nella notte tra giovedì e venerdì, in un condominio alla periferia del capoluogo emiliano. Il rogo si sarebbe sviluppato, in base a quanto finora ricostruito, per un cortocircuito di un apparecchio elettrico, una stufetta.

Le salme della giovane madre di origine romena, 32 anni, della bimba di 6 anni e dei due gemellini di 2 anni, saranno nella sala del Pantheon del cimitero monumentale della Certosa per il saluto di familiari e amici. I funerali si svolgeranno dalle 11 alle 13 nella chiesa parrocchiale ortodossa (via Olmetola 7). Alle 14.30 è previsto il rientro in cimitero per la sepoltura.

Le esequie saranno celebrate dal parroco Trandafir Vid, insieme ad altri sacerdoti e da Atanasio di Bogdanie, vescovo ausiliare della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia. Potrebbe essere presente anche il cardinale Matteo Zuppi, più probabilmente per un momento di preghiera in Pantheon.

