Fermato 65enne per mitragliatrici M12 rubate da un'auto dei Cc

Un uomo di 65 anni, cittadino italiano residente nell'Argentano, è stato fermato dai Carabinieri di Ferrara, diretti dalla Procura della Repubblica estense perché "indiziato di delitto" in seguito al furto di due pistole mitragliatrici, 180 proiettili e due bastoni 'Tonfa', custoditi a bordo di una vettura dei Carabinieri, avvenuto lo scorso 26 febbraio a San Nicolò di Argenta mentre i militari erano impegnati per una lite tra coniugi all'interno di un'abitazione.

I reati contestati al 65enne sono quelli di furto pluriaggravato e detenzione di armi e munizioni da guerra. Parte della refurtiva è stata rinvenuta la mattina del 27 in un canale nelle campagne limitrofe. Per individuare il materiale mancante - una pistola mitragliatrice e 180 proiettili - e trovare l'autore del furto sono stati messi in campo circa 800 militari del Comando Provinciale di Ferrara, del Reparto Anticrimine del Ros, del Nucleo Subacquei di Genova, del Nucleo Cinofili e del Gruppo Forestale di Bologna. A loro si sono aggiunti circa 150 uomini dei Vigili del Fuoco e del Nucleo di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ferrara. Sono stati perlustrati 172 tra casolari e capannoni abbandonati, dragati oltre 20 corsi d'acqua, in un'area complessiva di circa 22 chilometri quadrati. Svolte anche più di 39 perquisizioni in tutta la provincia ferrarese e, in particolare, nell'Argentano.

Le indagini hanno permesso di stringere il cerchio attorno ad un pregiudicato locale, già noto ai Carabinieri, fermato oggi come "indiziato di delitto" dopo una perquisizione nella sua abitazione e condotto in carcere. Sono tuttora in corso accertamenti sul materiale non ancora rinvenuto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA