Life Support a Ravenna, i 71 migranti saranno accolti in E-R

I 71 migranti a bordo della nave ong Life Support il cui approdo è atteso a Ravenna giovedì mattina alle 8 resteranno tutti in Emilia-Romagna, dove saranno accolti in diverse province. I tre minori, di cui due non accompagnati, e un fratello 19enne di uno di loro, resteranno a Ravenna. È quanto stabilito nella riunione di questo pomeriggio in Prefettura. L'attracco della nave è confermato alla banchina del terminal crociere di Porto Corsini. Al Pala De André si svolgeranno gli adempimenti sanitari e di polizia prima della ripartizione delle persone accolte.

