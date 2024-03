Emilia Challenge, 120 sfide da giocare en plen air

Un territorio che gioca e si mette in gioco. Sono più di 120 le sfide da giocare in 120 municipalità, in forma di challenge, tutto l'anno nel territorio della Destinazione turistica Emilia e del circuito Castelli del Ducato che lancia, con il Comune di Piacenza capofila, da marzo 2024 la prima edizione di 'Emilia Challenge, la nostra terra di Castelli e Borghi è Fantastica!', una serie di 'Escape Challenge Detective on the Road' e nuovi X-Scape Experience Castle, abbinate a prove ludiche e dinamiche in tutti i paesi del territorio ad iniziare dai primi 31 Comuni aderenti a Castelli del Ducato - ricchi di luoghi simbolo di una comunità.

A proporre Emilia Challenge, per il più ampio coinvolgimento dei comuni tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è l'Associazione dei Castelli del Ducato - rete turistica culturale interregionale che rappresenta un'ampia platea di soci, sostenitori e aderenti - insieme ad Experience on the Road e ai comuni firmatari del nuovo progetto 2024, nell'ambito del piano di promozione turistica locale.

Le 'escape challenge on the road' - si spiega - sono sfide en plein air, giocabili sempre sul posto tramite app e in presenza. Obiettivo è fare divertire e giocare le persone, tutto l'anno, potenzialmente h24, in qualsiasi borgo o centro storico.

Il gioco attivato da un Master invisibile si sviluppa per le vie del centro del borgo, della città, del paese. I partecipanti dovranno affrontare sfide e missioni, nella formula di esperienze divertenti della durata da 90 a 120 minuti circa, in base all'abilità dei giocatori. Il luogo d'inizio del gioco è sempre la piazza principale. Ogni missione chiede di risolvere l'enigma per passare alla sfida successiva con nuove prove che renderanno ancora più avvincente l'esperienza.

