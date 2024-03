Un software di IA migliora la diagnosi del tumore al polmone

Un software di intelligenza artificiale per rendere più efficace ed efficiente la diagnosi precoce del tumore al polmone.

Si chiama 'Deep Lung' ed è un programma basato su algoritmi di deep learning sviluppato dalla fondazione catalana Eurecat per monitorare, sulla base di Tac polmonari fatte sui pazienti, ad esempio coloro che si sottopongono a uno screening, i noduli sospetti e valutarne i cambiamenti, per rilevarne con maggiore accuratezza e in tempi più brevi l'eventuale malignità, e contribuire in questo modo alla diagnosi tempestiva del tumore.

Grazie a un accordo siglato tra la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Eurecat e l'Irccs Policlinico di Sant'Orsola, il software sarà sperimentato a Bologna e alla Clinica universitaria di Barcellona a partire da giugno, per determinare l'impatto che il programma potrebbe avere sul processo di diagnosi precoce e screening del cancro al polmone, con conseguenti benefici per la tutela della salute dei pazienti.

L'obiettivo, al termine della sperimentazione, è istituire un servizio innovativo e gratuito, a disposizione di tutte le strutture sanitarie pubbliche dell'Emilia-Romagna. La capacità di calcolo necessaria sarà offerta, gratuitamente, dal supercomputer Margherita, che la Regione ha acquisito con un finanziamento di 3,5 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), con l'obiettivo di consentire alle Pubbliche amministrazioni e alle Aziende sanitarie del territorio di avvalersi delle potenzialità delle nuove tecnologie.

"Diagnosi precoce e tempestività delle cure sono fondamentali in oncologia, perché possono salvare vite - sottolineano gli assessori alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, e alla Cooperazione europea, Paolo Calvano - Sotto questo profilo, l'intelligenza artificiale e l'analisi dei Big Data possono rappresentare un supporto prezioso per le attività di diagnostica, per rendere sempre più precise e tempestive le decisioni cliniche e contribuire a un miglioramento degli esiti di salute dei pazienti".



