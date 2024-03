Quarto polo universitario Unimore alle ex Reggiane

Reggio Emilia da oggi ha il suo quarto polo universitario. È stato inaugurato stamattina il 'Capannone 15C' nel Parco Innovazione ne complesso riqualificato delle ex Officine Reggiane dove si insedierà l'ateneo di Unimore che ospiterà circa duemila studenti nei nuovi corsi di laurea di digital education, scienze e tecniche psicologiche, analisi e gestione dei dati per le imprese e la magistrale in digital automation engineering che partiranno a settembre. Ma troveranno spazio anche il nuovo 'Incubatore Tematico', Nikon Slm e Fondazione Rei.

L'intervento è stato realizzato con un investimento di 15,22 milioni di euro, finanziati attraverso il bando nazionale 'periferie' e il bando regionale Prap. Il capannone è stato intitolato all'ex ministro Giulio Santagata, scomparso a gennaio scorso, già presidente di Stu Reggiane storico collaboratore di Romano Prodi, presente all'inaugurazione.

"Il Parco Innovazione di Reggio Emilia ha tutte le carte in regola per diventare uno dei grandi punti di riferimento dell'Italia futura, inserito strategicamente nel tessuto della città, fra le due stazioni, quella centrale e quella Mediopadana", ha detto Prodi che ha poi ricordato l'amico Santagata: "Aveva la capacità di approfondire e comprendere i problemi con grande attenzione sui temi sociali".

Il rettore dell'università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro vede "un futuro luminoso davanti, sia come città sia come università dentro la città. L'Università può cambiare la città, e viceversa. Ma servono più alloggi per gli studenti e un miglioramento di trasporti e mense". Il sindaco Luca Vecchi esulta: "Si completa un altro tassello di una strategia lunga dieci anni che ha portato l'area storica delle ex Officine Reggiane a fare enormi passi in avanti, dando casa a ricerca, innovazione, cultura, laboratori tecnologici e molte delle migliori aziende non solo della città". Infine è intervenuta anche la presidente di Unindustria Reggio Emilia, Roberta Anceschi: "Il quarto polo di Unimore a rappresenta un investimento strategico per il futuro delle nuove generazioni, delle imprese e della cittadinanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA