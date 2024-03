Locatelli visita la Casa dei Risvegli, 'struttura straordinaria'

Visita alla 'casa dei Risvegli Luca De Nigris', a Bologna, per il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Ad accoglierla nella struttura post-acuta di assistenza e ricerca il direttore generale dell'Azienda Usl di Bologna Paolo Bordon; Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma; Maria Vaccari presidente dell'associazione 'Gli amici di Luca', il testimonial, Alessandro Bergonzoni, lo staff medico il personale della struttura e i volontari.

"Ne avevo sempre sentito parlare e finalmente sono riuscito a vederla - ha osservato Locatelli riferendosi alla 'Casa dei Risvegli' - una struttura straordinaria, una eccellenza non solo dell'area metropolitana di Bologna, ma nazionale ed europea. Si percepisce il grande lavoro architettonico e il progetto socioassistenziale che è stato fatto, un modello innovativo tra azienda sanitaria e terzo settore che - ha concluso - vede la centralità della persona e della famiglia che vive il percorso di malattia come se fosse a casa".

Della visita del ministro, ha argomentato De Nigris, "siamo stati molto contenti. E' persona molto sensibile e attenta ai problemi delle associazioni di settore. Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui facciamo parte ne avevamo più volte parlato.

Oggi - ha aggiunto - si è concretizzata questa visita che è stata molto apprezzata dai nostri ospiti e familiari. Non solo il ministro ha avuto modo di toccare con mano la qualità percepita dagli utenti ma ha avuto modo di partecipare al laboratorio di musica svolto dal nostro volontario Luca cantando tutti insieme la canzone ' il pescatore di Fabrizio De Andrè. In quest'anno che celebra i 20 anni della 'Casa dei Risvegli Luca De Nigris' - ha concluso - è stato per noi un regalo grande e una giornata speciale".



